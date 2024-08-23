Премьер Грузии говорит, что не планирует убирать из конституции статью об интеграции в ЕС и НАТО

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" не планирует убирать из конституции страны статью об интеграции в ЕС и НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил на брифинге грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе, которого цитирует "Грузия Online".

Он уверяет, что речь не идет о том, чтобы изъять из конституции статью об интеграции в ЕС и НАТО или изменить ее.

"Могу вам сказать однозначно, что речь не идет об изъятии из конституции статьи 78 или изменении этой статьи, а о чем-то другом, о чем мы расскажем позже, если соответствующие консультации успешно завершатся", – сказал Кобахидзе.

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На уточняющий вопрос, идет ли речь об изменении системы управления государством, Кобахидзе не ответил, призвав дождаться завершения консультаций.

Согласно статье 78 конституции Грузии, конституционным органам в пределах своих полномочий необходимо "принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора".

Перед октябрьскими выборами в парламент "Грузинская мечта" заявила о планах внести изменения в конституцию для "мирного воссоединения территорий".

Этот пункт спровоцировал жесткую реакцию оппозиции с предположениями, что в нем содержатся намеки на тайные переговоры с Москвой и подготовку к каким-то уступкам.

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