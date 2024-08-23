Прем'єр Грузії каже, що не планує прибирати з конституції статтю щодо інтеграції в ЄС і НАТО

Керівна партія Грузії "Грузинська мрія" не планує прибирати з конституції країни статтю про інтеграцію в ЄС і НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив на брифінгу грузинський прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе, якого цитує "Грузія Online".

Він запевняє, що не йдеться про те, щоб вилучити з конституції статтю про інтеграцію в ЄС і НАТО або змінити її.

"Можу вам сказати однозначно, що не йдеться про вилучення з конституції статті 78 або зміну цієї статті, а про щось інше, про що ми розповімо пізніше, якщо відповідні консультації успішно завершаться", – сказав Кобахідзе.

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На уточнювальне запитання, чи йдеться про зміну системи управління державою, Кобахідзе не відповів, закликавши дочекатися завершення консультацій.

Згідно зі статтею 78 конституції Грузії, конституційним органам у межах своїх повноважень необхідно "вжити всіх заходів для забезпечення повної інтеграції Грузії до Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору".

Перед жовтневими виборами до парламенту "Грузинська мрія" заявила про плани внести зміни до конституції задля "мирного возз'єднання територій".

Цей пункт спровокував жорстку реакцію опозиції з припущеннями, що у ньому містяться натяки на таємні перемовини з Москвою і підготовку до якихось поступок.

Деталі читайте у статті про те, як влада Грузії планує "узаконити" свою дружбу з Росією.