Премьер Чехии не ожидает значительных изменений на поле боя в Украине

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что не стоит ожидать значительных изменений на поле боя в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", заявление чешского премьера на встрече с послами приводит České noviny.

Фиала подчеркнул, что Россия и в дальнейшем будет сосредотачиваться на подрыве критической и гражданской инфраструктуры Украины, а также на попытках создать хаос в мире.

"Мы не ожидаем каких-то значительных изменений на поле боя, хотя, конечно, нынешние маневры украинских войск на российской территории являются определенным символическим изменением. Но фактически мы вынуждены признать, что ожидать серьезного перелома в конфликте сейчас не приходится", – добавил он.

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Чешский премьер подчеркнул, что кремлевский правитель Владимир Путин не теряет волю к завоеваниям.

Фиала добавил, что в чешских позициях ничего не изменилось: многосторонняя поддержка Украины и сдерживание агрессора по-прежнему в интересах Чехии.

Он отметил, что более широкая цель помощи Украине заключается в том, чтобы как можно больше сохранить страну функциональной и стабильной, обеспечить скорейшее послевоенное восстановление страны и постепенное приближение к европейским стандартам, что облегчит ее будущую интеграцию в западные организации.

Ранее чешский президент Петр Павел поделился своими соображениями относительно того, когда может закончиться война России против Украины.

Он также считает возможным временный "компромисс" по оккупированных Россией украинских территорий, если он позволит остановить войну.