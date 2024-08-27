Как может обновиться руководство Еврокомиссии и будут ли среди еврокомиссаров друзья Украины

Лето подходит к концу, и это не о сезоне отпусков, а о формировании новой исполнительной власти Евросоюза.

Крайний срок для определения кандидатов новых еврокомиссаров на должности истекает в конце августа, поэтому остались считанные дни. Несмотря на это, пять государств до сих пор не определились, кого делегировать в состав Еврокомиссии. Этот крайний срок почти наверняка будет сорван, что будет тормозить весь процесс смены власти в ЕС.

О том, кого страны Евросоюза выдвигают в еврокомиссары и есть ли среди них друзья Украины, читайте в статье Сергея Сидоренко и Марии Емец из "Европейской правды" 26 "друзей" Урсулы: кто будет руководить в Брюсселе следующие 5 лет и на что рассчитывать Украине. Далее – краткое ее изложение.

2024 год – это год обновления руководства Европейского Союза.

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Как известно, президент Еврокомиссии (ЕК), немка Урсула фон дер Ляйен сохранила свою должность и смогла получить одобрение Европарламента, главным дипломатом Союза станет эстонка Кая Каллас (соответственно, Германия и Эстония уже заполнили свою квоту в ЕК), а в Европейском совете будет председательствовать португалец Антониу Кошта (этот орган не пересекается с ЕК, поэтому Португалия должна дополнительно назначить комиссара по своей квоте).

Однако процесс обновления Евросоюза еще далек от завершения.

В идеале новая Еврокомиссия, то есть исполнительный орган ЕС, должна начать работу 1 ноября, но этот срок еще может быть перенесен.

Этап, который продолжается сейчас – формирование состава ЕК, куда каждая страна делегирует одного комиссара.

Далее должно произойти распределение между ними "портфелей", то есть сфер ответственности. Юридически Урсула фон дер Ляйен может проводить это распределение на свой вкус, раздавая полномочия комиссарам так, как она считает необходимым. Но это должны утвердить депутаты Европарламента, поэтому президенту придется утвердить компромиссных кандидатов.

Процесс назначения комиссаров важен и для Украины.

Более того, на этот раз он важнее, чем когда-либо до сих пор, и для нас определенное значение теперь имеют все должности еврокомиссаров. Ведь впереди нас ждут переговоры о вступлении по абсолютно всем сферам законодательства ЕС.

В состав Еврокомиссии входит 27 членов – по одному от каждого государства ЕС. С учетом Каллас и самой фон дер Ляйен – которые уже утверждены – кандидатов должны подать 25 государств. 20 уже сделали это, остальные – в процессе.

Шестеро номинированных уже сейчас работают в Еврокомиссии под руководством фон дер Ляйен. А еще в списке – евродепутаты, дипломаты и политики, которые могут впервые получить должность в органах власти ЕС.

Выдвиженцем от Словакии может стать Марош Шефчович, вице-президент Еврокомиссии. И хотя Шефчович – однопартиец нынешнего, теперь одиозного премьера Словакии Роберта Фицо, марионеткой ныне пророссийской Братиславы он точно не станет. Украина имеет основания рассчитывать на хорошее сотрудничество с Шефчовичем.

В Литве есть согласие относительно кандидатуры в еврокомиссары экс-премьера Андрюса Кубилюса – безусловный друг Украины, драйвер многих проукраинских процессов в Брюсселе и последовательный жесткий критик Кремля.

Нидерланды выдвинули действующего еврокомиссара по вопросам климата Вопке Хукстру. Украинцам он известен как министр иностранных дел проукраинского правительства Марка Рютте.

Как минимум один из кандидатов имеет имидж одиозного – это предложенный Венгрией Оливер Варгеи, имеющий системные проблемы в отношениях и с фон дер Ляйен, и с евродепутатами.

Поэтому не исключено, что Европарламент откажется его утвердить. В таком случае формирование новой Еврокомиссии затянется.

В общем, хотя состав Еврокомиссии до сих пор не известен и еще меньше ясности с распределением портфелей, но среди кандидатов есть немало тех, кто действительно занимается помощью Украине. Теперь важно, чтобы они получили влиятельные портфели и прошли утверждение в Европарламенте.

Подробнее о кандидатах и обновлении руководства Еврокомиссии – в материале Сергея Сидоренко и Марии Емец 26 "друзей" Урсулы: кто будет руководить в Брюсселе следующие 5 лет и на что рассчитывать Украине.