Як може оновитися керівництво Єврокомісії і чи будуть серед єврокомісарів друзі України

Літо добігає кінця, і це не про сезон відпусток, а про формування нової виконавчої влади Євросоюзу.

Крайній термін для визначення кандидатів нових єврокомісарів на посади спливає наприкінці серпня, тож лишилися лічені дні – та попри це, п’ять держав досі не визначилися, кого делегувати до складу Єврокомісії. Цей крайній термін майже напевно буде зірваний, що гальмуватиме увесь процес зміни влади у ЄС.

Про те, кого країни Євросоюзу висувають у єврокомісари і чи є серед них друзі України, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка та Марії Ємець 26 "друзів" Урсули: хто керуватиме у Брюсселі наступні 5 років та на що розраховувати Україні. Далі – стислий її виклад.

2024 рік – це рік оновлення керівництва Європейського Союзу.

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Як відомо, президентка Єврокомісії (ЄК), німкеня Урсула фон дер Ляєн зберегла свою посаду та змогла отримати схвалення Європарламенту, головним дипломатом Союзу стане естонка Кая Каллас (відповідно, Німеччина та Естонія вже заповнили свою квоту в ЄК), а у Європейській раді головуватиме португалець Антоніу Кошта (цей орган не перетинається з ЄК, тому Португалія має додатково призначити комісара за своєю квотою).

Однак процес оновлення Євросоюзу ще далекий від завершення.

В ідеалі нова Єврокомісія, тобто виконавчий орган ЄС, має почати роботу 1 листопада, але цей строк ще може бути перенесений.

Етап, що триває зараз – формування складу ЄК, куди кожна країна делегує одного комісара.

Далі має відбутися розподіл між ними "портфелів", тобто сфер відповідальності. Юридично Урсула фон дер Ляєн може проводити цей розподіл на свій смак, роздаючи повноваження комісарам так, як вона вважає за необхідне. Але це мають затвердити депутати Європарламенту, тому президентці доведеться затверджувати компромісних кандидатів.

Процес призначення комісарів важливий і для України.

Понад те, цього разу він важливіший, ніж будь-коли досі, і для нас певне значення тепер мають усі посади єврокомісарів. Адже попереду на нас чекають переговори про вступ за абсолютно усіма сферами законодавства ЄС.

До складу Єврокомісії входить 27 членів – по одному від кожної держави ЄС. З урахуванням Каллас та самої фон дер Ляєн – які вже затверджені – кандидатів мають подати 25 держав. 20 вже зробили це, решта – у процесі.

Шестеро номінованих вже зараз працюють у Єврокомісії під керівництвом фон дер Ляєн. А ще у списку – євродепутати, дипломати і політики, які можуть вперше отримати посаду в органах влади ЄС.

Висуванцем від Словаччини може стати Марош Шефчович, віцепрезидент Єврокомісії. І хоча Шефчович – однопартієць нинішнього, тепер одіозного прем’єра Словаччини Роберта Фіцо, маріонеткою нині проросійської Братислави він точно не стане. Україна має підстави розраховувати на добру співпрацю з Шефчовичем.

У Литві є згода щодо кандидатури в єврокомісари експрем’єра Андрюса Кубілюса – безумовний друг України, драйвер багатьох проукраїнських процесів у Брюсселі та послідовний жорсткий критиків Кремля.

Нідерланди висунули чинного єврокомісара з питань клімату Вопке Хукстру. Українцям він відомий як міністр закордонних справ проукраїнського уряду Марка Рютте.

Як мінімум один з кандидатів має імідж одіозного – це запропонований Угорщиною Олівер Варгеї, що має системні проблеми у відносинах і з фон дер Ляєн, і з євродепутатами.

Тому не виключено, що Європарламент відмовиться його затвердити. У такому разі формування нової Єврокомісії затягнеться.

Отже, хоча склад Єврокомісії досі не відомий і ще менше ясності з розподілом портфелів, але серед кандидатів є чимало тих, хто справді займається допомогою Україні. Тепер важливо, щоб вони отримали впливові портфелі та пройшли затвердження в Європарламенті.

Детальніше про кандидатів та оновлення керівництва Єврокомісії – в матеріалі Сергія Сидоренка і Марії Ємець 26 "друзів" Урсули: хто керуватиме у Брюсселі наступні 5 років та на що розраховувати Україні.