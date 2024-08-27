Совет Украина-НАТО соберется в среду из-за последних обстрелов РФ

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в среду, 28 августа, созовет заседание Совета Украина-НАТО по просьбе Киева.

Об этом сообщила пресс-секретарь генсека Фара Дахлалла, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

По ее словам, заседание Совета Украина-НАТО в среду состоится на уровне постоянных представителей.

"Ожидается, что министр обороны Украины Рустем Умеров проинформирует членов Альянса по видеосвязи о ситуации на поле боя и приоритетные потребности в силах и средствах", – добавила она.

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Пресс-секретарь подчеркнула, что заседание состоится после "волны недавних российских ударов по украинскому гражданскому населению и инфраструктуре".

"Члены НАТО оказали значительную поддержку украинской противовоздушной обороне и они привержены дальнейшему укреплению обороны Украины", – заверила представитель генсека Альянса.

Согласно данным украинских Воздушных сил, 26 августа Россия выпустила по Украине 236 средств воздушного нападения, противовоздушная оборона Украины уничтожила 102 ракеты и 99 ударных дронов.

В ночь на 27 августа россияне снова атаковали Украину 10 ракетами различных типов и 81 ударным дроном типа "Шахед", пять крылатых ракет и 60 дронов удалось уничтожить.

После массированной российской атаки в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель повторно призвал снять все действующие ограничения на использование Украиной западного оружия для ударов по военным целям РФ.