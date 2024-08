Боррель настаивает: Не следует ограничивать Украину в ударах по военным целям России

После массированной российской атаки России 26 августа глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель повторно призвал снять все действующие ограничения на использование Украиной западного оружия для ударов по военным целям РФ.

Об этом Боррель написал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Боррель подчеркнул, что снятие ограничений на использование средств против российских военных, участвующих в агрессии против Украины, в соответствии с международным правом, усилит украинскую самооборону, обезопасит жизни людей и уменьшит разрушения в Украине.

Russia escalated its aggression w/ renewed massive attacks across Ukraine targeting civilian infrastructure, including hydroelectric stations, & causing casualties



Ukraine needs air defence now



I will discuss this w/ @DmytroKuleba & EU FMs at the informal #FAC on Thursday

1/2

Реклама: