Белый дом о массированных российских ударах по Украине: Классический ход Путина

США после массированного обстрела украинских городов российскими ракетами и дронами заверили, что продолжают помогать Украине укреплять противовоздушную оборону и энергетическую систему.

Об этом на онлайн-брифинге в понедельник, 26 августа, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Европейская правда".

По словам Кирби, последний российский обстрел – это "классический ход в стратегии Владимира Путина".

"Они (россияне. – Ред.) целятся в энергетическую инфраструктуру, особенно учитывая то, что скоро похолодает, и люди будут нуждаться в тепле", – пояснил он, напомнив, что подобные атаки происходили и раньше.

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Представитель Белого дома добавил, что США сосредоточены над дальнейшим укреплением украинской противовоздушной обороны.

"Мы сосредоточены на поиске перехватчиков и систем не только от США, но и от союзников и партнеров", – сказал Кирби, напомнив об объявленной на саммите НАТО поставке пяти систем ПВО Patriot.

Также он сказал, что США совместно с Украиной работают над укреплением ее энергетической инфраструктуры.

"Речь идет не только о защите определенных локаций, хотя это и является большой частью этого процесса. Надо гарантировать, что у них (Украины. – Ред.) есть запас прочности, резерв, цепи поставок, чтобы их энергетическая инфраструктура продолжала работу, даже если она подвергнется атакам", – пояснил он.

Согласно данным украинских Воздушных сил, 26 августа Россия выпустила по Украине 236 средств воздушного нападения, противовоздушная оборона Украины уничтожила 102 ракеты и 99 ударных дронов.

После массированной российской атаки глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель повторно призвал снять все действующие ограничения на использование Украиной западного оружия для ударов по военным целям РФ.