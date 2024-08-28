Салливан и глава МИД Китая обсудили предстоящие переговоры Байдена и Си

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и председатель комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И в среду, 28 августа, провели переговоры о двусторонних отношениях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Салливан и Ван обсудили проведение новых переговоров между главами своих государств – Джо Байденом и Си Цзиньпином, а также договорились о контактах на военном уровне "в надлежащее время".

"Ключ к беспрепятственному развитию китайско-американского взаимодействия заключается в том, чтобы относиться друг к другу как к равным", – цитирует китайского дипломата государственный телеканал Китая CCTV.

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Также Ван сказал Салливану, что США должны "прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное "воссоединение" Китая", добавив, что независимость острова "является самым большим риском для мира и стабильности в Тайваньском проливе".

Визит советника Байдена в Китай продолжается уже вторые сутки и в частности направлен на снижение напряженности между Вашингтоном и Пекином.

Встречи охватят целый ряд сфер, в которых две страны имеют разногласия, в частности торговлю, Ближний Восток, Украину и территориальные претензии Китая – от Тайваня до Южно-Китайского моря.

Последний раз Байден и Си говорили по телефону в апреле этого года, что стало их первым разговором после саммита в Сан-Франциско осенью 2023-го.