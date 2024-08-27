Салливан прибыл в Пекин с многодневным визитом

Советник по нацбезопасности Белого дома Джейк Салливан прибыл с визитом в Пекин, где должен встретиться с министром иностранных дел Китая.

Об этом сообщает AP, пишет "Европейская правда".

Визит Салливана в Пекин 27 августа продлится до четверга и, насколько известно, является попыткой поддерживать контакты с Китаем, которые недавно наладились после проблемных 2022-23 годов.

Салливана встретили в аэропорту руководитель департамента по делам Северной Америки и Океании китайского МИД, а также посол США в Китае Николас Бёрнс.

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Основной встречей будут переговоры с главой МИД Китая Ваном И.

Никаких особых объявлений по итогам визита не ожидают, однако встречи могут быть подготовкой для последней двусторонней встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена до того, как последний уйдет с поста президента в январе 2025 года.

На встрече Салливана и Вана И в мае 2023 года страны начали "ремонтировать" двусторонние отношения. После этого чиновники встречались еще дважды – на Мальте и в Таиланде. Это будут первые переговоры Салливана и Вана И в Пекине.

Напомним, 23 августа Министерство финансов США опубликовало новый список подсанкционных компаний, которые, в частности, были недавно зарегистрированы в Гонконге и материковом Китае и в их соучредителей вошли граждане России.

Китай возмутился решением и заявил, что "примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний".