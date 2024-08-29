Почему в Италии растут пророссийские настроения и как это можно изменить

В итальянских медиа в последние недели разгорается скандал, напрямую связанный с Украиной.

В его эпицентре – журналистка Стефания Баттистини и ее оператор Симоне Трайни, которые освещали противоправную агрессию РФ против Украины, а в августе первыми из западных журналистов сняли репортаж на Курщине, который показал, что украинские военные не нарушают международное гуманитарное право на территории, которую контролируют. Поэтому Баттистини и ее коллега ожидаемо столкнулись с уголовным делом, которое открыли против них в РФ, и с угрозами российской пропаганды.

Но дальше произошло неожиданное: редакция отозвала из Украины и вернула домой группу Баттистини.

О том, что происходит в Италии и почему итальянцы теряют интерес к Украине, а поддержка нашего государства спадает, редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко поговорил с публицисткой, переводчицей и автором статей "ЕвроПравды" Яриной Грушей. Советуем посмотреть этот разговор в видеоформате, а краткое изложение тезисов итальянского эксперта – в материале Наказание за Курск: как Италия превращается в проблему Украины и при чем здесь репортаж о ВСУ. Далее – сжатая версия материала.

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История со Стефанией Баттистини действительно очень скандальная и действия редакции вызывают вопросы.

Еще в первой половине августа Стефания получила разрешение поехать на Курщину – первой из представителей международных медиа. 14 августа на итальянских телеканалах выходит сюжет оттуда, где она показывает, что переходит границу с Россией, что Украина уже там, показывает, что там происходит, и говорит, что Россия так и не ответила на украинское контрнаступление в Курской области.

После этого в России против Стефании и ее оператора открыли уголовное дело. И этим не ограничилось: в дополнение все пророссийское сообщество Италии сплотилось против нее, вплоть до угроз смертью в ее адрес.

И в ответ на это итальянская редакция отзывает ее из Украины!

Формально редакция говорит, что "это ради ее безопасности". Но на самом деле в этом отзыве чувствуется не забота о Стефании, а страх Италии перед Россией. То есть речь идет не о том, что Россия может сделать конкретно Стефании Баттистини, а о том, как она может ответить Италии в целом на международном уровне.

Потому что, к сожалению, итальянцы почему-то до сих пор очень сильно боятся "большого русского медведя".

К сожалению, это факт: несмотря на резкое падение международного влияния России, а тем более в Европе, итальянцы до сих пор воспринимают ее как некую "большую суперсилу", противостоящую Америке, "мощную державу" – хотя мы с вами знаем, что это не так.

Этот феномен связан и с глубоким итальянским антиамериканизмом.

Еще один корень этого – то, что многие итальянские левые поддерживают Палестину, и поэтому в их видении все, кто поддерживает Израиль, включая Америку – это что-то нехорошее. Поэтому на фоне конфликта в Газе пророссийские настроения дополнительно пошли вверх.

В обществе действительно есть проблемы с поддержкой Украины: итальянцы, кажется, "уставшие" от российской агрессии – и все политические силы следуют этим настроениям.

Рядовые итальянцы в своем большинстве на самом деле и не проукраинские, и не антиукраинские.

Их корректнее назвать просто равнодушными.

Я подчеркну – это касается не всех. Есть неравнодушные итальянцы, и я хочу их за это поблагодарить, но в массе поддержка начинает спадать.

Есть также влияние итальянских бизнесов, которые потеряли из-за отсутствия российских туристов, а туризм – это важная для Италии отрасль экономики.

Еще одно изменение началось после Курского наступления. Италия является одним из немногих государств ЕС, которое публично выступает против ударов по России и запрещает использовать любое итальянское оружие для ударов по РФ.

Здесь надо понять, что итальянское общество – очень католическое. Там действительно думают по типу "если вас бьют, то подставьте другую щеку".

Но я считаю возможным переломить тенденцию по поводу итальянцев. И я считаю, что ключевое значение здесь имеет присутствие украинцев в Италии.

Подробнее – в материале в материале Наказание за Курск: как Италия превращается в проблему Украины и при чем здесь репортаж о ВСУ.