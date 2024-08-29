ООН: Иран нарастил запасы урана, обогащенного почти до уровня создания ядерного оружия

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое является специализированным учреждением ООН, установило, что Иран еще больше увеличил свои запасы урана, обогащенного до уровня, близкого к необходимому для производства оружия.

Об этом говорится в докладе МАГАТЭ, с которым ознакомилось агентство АР, сообщает "Европейская правда".

По информации МАГАТЭ, по состоянию на 17 августа Иран имел 164,7 килограмма урана, обогащенного до 60% – на 22,6 килограмма больше, чем отмечалось в предыдущем майском отчете. Обогащенный на 60% уран можно быстро довести до 90%, необходимого для создания оружия.

Кроме того, 26 августа МАГАТЭ подтвердило, что Тегеран завершил установку восьми каскадов центрифуг IR-6 на своем подземном заводе в Фордо и установку 10 из 18 запланированных каскадов центрифуг IR-2m в Натанзе.

Реклама:

Эти действия, о которых стало известно несколько месяцев назад, ранее осудили Великобритания, Германия и Франция, назвав их эскалацией иранской ядерной программы.

Параллельно, отмечается в отчете, Иран отказывается давать инспекторам МАГАТЭ право наблюдать за его ядерной программой, а камеры наблюдения агентства на иранских ядерных объектах до сих пор не работают.

Отчет МАГАТЭ появился через несколько дней после того, как верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи намекнул на возможное возобновление переговоров с Соединенными Штатами по ядерной программе его страны.

Как известно, в рамках соглашения 2015 года, от которого тогдашний президент США Дональд Трамп отказался в 2018 году, Иран ограничил свою ядерную программу в обмен на облегчение экономических санкций.

Трамп снова ввел санкции США против Ирана, что привело к возобновлению Тегераном ранее запрещенных ядерных работ и возродило опасения США, Европы и Израиля, что Иран может стремиться к созданию ядерной бомбы.

Иран отрицает наличие таких амбиций.

В июле государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Иран "в течение недели-двух" сможет производить расщепляемый материал, который используется в ядерном оружии.