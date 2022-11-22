Иран начал обогащение урана до 60% на втором ядерном объекте

Иран приступил к обогащению урана до 60 процентов на своем подземном ядерном объекте Фордо.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

По условиям международного ядерного соглашения 2015 года Иран не имеет права обогащать уран выше 3,67 процента. Для производства ядерного оружия требуется обогащение до 90 процентов. Иран уже обогащает уран до 60% на другом объекте.

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоящий из 35 стран, в четверг принял резолюцию, обязывающую Иран срочно сотрудничать с расследованием МАГАТЭ относительно следов урана, обнаруженных на трех незадекларированных объектах.

Иран заявил, что этот шаг может повлиять на его "конструктивные отношения" с агентством.

Полуофициальное информационное агентство ISNA сообщило, что Иран проинформировал агентство в письме о решении использовать "современные центрифуги IR-6 для производства на 60% обогащенного урана" в Фордо.

Международная ядерная сделка прекратила действовать несколько лет назад после одностороннего выхода из нее Соединенных Штатов при президенте Дональде Трампе. С тех пор предпринимаются попытки спасти это соглашение, но они пока они не привели к результатам.

Напомним, эксперты из Ирана и Украины провели встречу, чтобы обсудить информацию об использовании Россией иранских ударных беспилотников в войне против Украины.