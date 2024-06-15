Британия, Германия и Франция совместно осудили наращивание ядерной программы Ирана

Правительства Великобритании, Германии и Франции 15 июня совместно осудили Иран в связи с очередными шагами для наращивания ядерного потенциала.

Текст совместного заявления есть в распоряжении "Европейской правды".

Три европейских государства заявили, что Иран продолжает "выхолащивать" ядерное соглашение 2015 года, которое предусматривало ограничение Тегераном ядерной программы в обмен на снятие части санкций – и подписантами которого они являются.

Берлин, Лондон и Париж обратили внимание на последние данные Международного агентства по атомной энергии, согласно которым Иран планирует ввести в эксплуатацию дополнительные центрифуги на своих ядерных площадках в Фордо и Натанзе.

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"Это решение является дальнейшей эскалацией иранской ядерной программы, которая несет в себе значительные риски распространения", – отметили Великобритания, Германия и Франция.

Они призвали Иран вернуться к выполнению "ядерной сделки" и отметили, что будут и дальше принимать дипломатические шаги, чтобы не позволить Тегерану разработать ядерное оружие.

В рамках соглашения 2015 года, от которого тогдашний президент США Дональд Трамп отказался в 2018 году, Иран ограничил свою ядерную программу в обмен на облегчение экономических санкций.

Трамп снова ввел санкции США против Ирана, что привело к возобновлению Тегераном ранее запрещенных ядерных работ и возродило опасения США, Европы и Израиля, что Иран может стремиться к созданию ядерной бомбы. Иран отрицает наличие таких амбиций.

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