В Германии 1400 врачей из Украины ожидают признания квалификации

Более 1600 украинских врачей, которые сбежали от войны, подали в Германии заявки на получение разрешения осуществлять врачебную деятельность, 1400 заявок до сих пор рассматривают.

Об этом говорится в публикации Welt am Sonntag, которую приводит DW, сообщает "Европейская правда".

До сих пор было одобрено только 187 заявок. Председатель правления Немецкого общества больниц Геральд Гасс отметил, что ситуация является критической.

Данные базируются на ответах из 14 земель, земли Бремен и Гессен предоставили лишь неполные данные.

Реклама:

В то же время указано, что продолжительность ожидания апробации не является исключительно длительной именно для украинцев. Обычно от времени подачи соответствующих заявок врачами из стран, не входящих в Европейский Союз, до получения разрешения проходит от 15 месяцев до трех лет.

Председатель правления Немецкого общества больниц заявил, что "масштабная бюрократия парализует процесс признания квалификаций врачей".

Сейчас необходима "настоящая кампания по дебюрократизации", подчеркнул он.

На "бюрократических барьерах и кадрово истощенных органах федеральных земель" также отмечает председатель медицинской ассоциации Marburger Bund Сюзанне Йона.

В свою очередь политик от партии Зеленых по вопросам здравоохранения Янош Дамен отметил, что "немецкая система здравоохранения страдает от катастрофической нехватки рабочей силы, украинские врачи могут быть для нас ценной поддержкой".

Однако он видит проблему в организации процесса на уровне федеральных земель: большое количество нерассмотренных заявок свидетельствует, что действующие процедуры признания квалификаций являются дисфункциональными, слишком сложными и бюрократическими.

При этом медицинское образование в таких соседних европейских странах, как Украина, вполне соответствует стандартам стран ЕС, отметил Дамен.

По официальным данным, среди более миллиона украинцев в Германии людьми трудоспособного возраста являются более 800 тысяч, из них работают примерно четверть.

В прошлом месяце председатель баварской оппозиционной партии ХСС в Бундестаге Александер Добриндт призвал высылать безработных украинских беженцев из Германии, что раскритиковали партии федеральной коалиции.