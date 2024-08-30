В Нидерландах рассказали, почему не называют сроки доставки Patriot в Украину

Нидерланды не раскрывают срок доставки в Украину зенитно-ракетного комплекса Patriot, ведь не хотят предоставлять России возможность получить информацию о поставках.

Об этом заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс перед неформальной встречей министров обороны стран ЕС, пишет "Европейская правда".

Брекелманс отметил, что не хочет делать никаких заявлений о дате поставки Patriot не потому, что не хочет быть "прозрачным", а потому, чтобы не сообщать сроки России, которая изучает противовоздушную оборону Украины.

Он акцентировал – Украина имеет право на самооборону, что также может включать удары по военным объектам в России, если не будут нарушаться международные права.

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"Мы не устанавливали никаких ограничений в плане миль или километров, на которые Украина может использовать это оружие", – добавил Брекелманс.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что некоторые обещанные Украине системы Patriot задерживаются, и призвал партнеров ускорить этот процесс.

Заметим, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что для того, чтобы полноценно закрыть украинское небо, по мнению военных, в целом нужно 25 систем ПВО Patriot.

Напомним, США объявляли 11 июля пакет военной помощи, в который до вошла одна система ПВО Patriot.

21 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что система ПВО Patriot от Германии прибыла в Украину.