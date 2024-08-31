Премьер Дании: в ЕС нет несогласия по Украине и войне, только одна страна против

Глава правительства Дании Метте Фредериксен настаивает, что Украина должна победить в войне.

Об этом она заявила во время конференции GLOBSEC в Праге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Метте Фредериксен несколько раз заявила, что победа Украины является безальтернативным развитием событий, ведь речь идет о победе не только Украины.

"Нет альтернативы тому, чтобы Украина победила в войне. Потому что если побеждает Россия – поражение потерпит не только Украина, но и все мы", – заявила она.

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Глава правительства Дании подчеркнула, что в Евросоюзе есть практически единодушное согласие по этому поводу.

"Европа никогда не была настолько объединенной, как сейчас... У нас иногда бывают внутренние дискуссии. Но речь идет не о том, что 12 за один вариант, 15 за другой. Нет, речь идет о 26 против одного. То есть одна страна против всей Европы", – заявила она.

Из публичной позиции столиц можно предположить, что речь идет об оппозиции Венгрии Орбана, впрочем, Фредериксен не стала этого уточнять.

Датский премьер призвала тех, кто не поддерживает должным образом победу Украины, "понять, насколько опасна ситуация".

Также Фредриксен сообщила в Праге, что Дания была готова передать ВСУ F-16 еще в начале войны.

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