Данія була готова передати ЗСУ F-16 ще на початку війни – прем’єрка

Очільниця уряду Данії Метте Фредріксен підтвердила, що Данія не обмежує використання винищувачів F-16, які Данія передала Україні.

Про це вона заявила під час конференції GLOBSEC у Празі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Метте Фредріксен вважає, що Україна отримала західні винищувачі пізніше, ніж це мало би статися.

"Мені шкода, що постачання F-16 забрало стільки часу. Особисто я готова була передати їх Україні від самого початку війни. Але була тривала дискусія про те, чи це правильне рішення чи ні", – заявила вона.

Реклама:

Фредріксен не стала уточнювати, хто саме гальмував постачання літаків, але висловила переконання, що досі залишається завдання, щоби Україна має отримати від Заходу всю необхідну їй зброю.

"Неможливо перемогти без зброї. І єдиний шлях до перемоги – це дати українцям те, що їм потрібне", – підкреслила вона.

Фредріксен також підтвердила, що з боку Данії немає жодних обмежень щодо використання наданої зброї, включно з літаками.

"Ми не ставимо обмеження на використання F-16, лише те, що це має бути дотримане міжнародне право. У іншому – немає обмеження на використання", – пояснила вона.

Раніше президент Чехії також підтримав використання F-16 проти цілей на території РФ. Нідерланди. Які також надали літаки, теж не проти використання F-16 для ударів по РФ.

Читайте також: Пентагон прокоментував втрату винищувача F-16 Україною.