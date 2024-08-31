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Иран обиделся на Украину из-за подозрения генералу, который учил россиян запускать "Шахеды"

Новости — Суббота, 31 августа 2024, 13:15 — Олег Павлюк

Иран назвал ложными утверждения Киева о том, что один из бригадных генералов Корпуса стражей исламской революции в 2022 году на оккупированной части Украины занимался обучением российских военных.

Об этом говорится в заявлении представителя иранского Министерства иностранных дел Насера Канаани, сообщает "Европейская правда".

Канаани назвал "безосновательными" заявления о том, что иранский офицер находился в Украине для обучения российских войск, и добавил, что они делаются "с конкретными политическими мотивами и целями".

Представитель иранского МИД также заявил, что Тегеран придерживается "принципиальной позиции" и выступает против войны, призывает "остановить конфликт и решить споры между Россией и Украиной мирным путем".

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Хотя Канаани не уточнил, что именно он комментировал, ранее на этой неделе Офис генерального прокурора заявил об объявлении подозрения иранскому бригадному генералу.

По данным следствия, что в сентябре 2022 года подозреваемый прибыл во временно оккупированный Крым во главе делегации из восьми иранских инструкторов, которые обучали россиян использовать иранские дроны и "принимали непосредственное участие" в их запуске по целям в Украине.

Как известно, Иран и Россия активно развивают военное сотрудничество после начала российского полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. В то же время на первый взгляд иранская сторона отрицает, что предоставляет Москве военную помощь.

Официально Тегеран лишь признал, что поставлял России небольшую партию дронов-камикадзе перед полномасштабным вторжением. Но СМИ неоднократно описывали, как именно Москва получает оружие от Ирана.

По последним данным, Тегеран готовится передать Москве также баллистические ракеты.

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Иран Война с РФ
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