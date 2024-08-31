Іран образився на Україну через підозру генералу, який навчав росіян запускати "Шахеди"
Іран назвав неправдивими твердження Києва про те, що один із бригадних генералів Корпусу вартових ісламської революції у 2022 році на окупованій частині України займався навчанням російських військових.
Про це йдеться в заяві речника іранського Міністерства закордонних справ Насера Канаані, повідомляє "Європейська правда".
Канаані назвав "безпідставними" заяви про те, що іранський офіцер перебував в Україні для навчання російських військ, й додав, що вони робляться "з конкретними політичними мотивами і цілями".
Речник іранського МЗС також заявив, що Тегеран дотримується "принципової позиції" та виступає проти війни, закликає "зупинити конфлікт і вирішити суперечки між Росією та Україною мирним шляхом".
Хоча Канаані не уточнив, що саме він коментував, раніше цього тижня Офіс генерального прокурора заявив про оголошення підозри іранському бригадному генералу.
За даними слідства, що у вересні 2022 року підозрюваний прибув до тимчасово окупованого Криму на чолі делегації з восьми іранських інструкторів, які навчали росіян використовувати іранські дрони та "брали безпосередню участь" у їхньому запуску по цілях в Україні.
Як відомо, Іран і Росія активно розвивають військову співпрацю після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Водночас на позір іранська сторона заперечує, що надає Москві військову допомогу.
Офіційно Тегеран лише визнав, що постачав Росії невелику партію дронів-камікадзе перед повномасштабним вторгненням. Та ЗМІ неодноразово описували, як саме Москва отримує зброю від Ірану.
За останніми даними, Тегеран готується передати Москві також балістичні ракети.