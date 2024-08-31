Іран образився на Україну через підозру генералу, який навчав росіян запускати "Шахеди"

Іран назвав неправдивими твердження Києва про те, що один із бригадних генералів Корпусу вартових ісламської революції у 2022 році на окупованій частині України займався навчанням російських військових.

Про це йдеться в заяві речника іранського Міністерства закордонних справ Насера Канаані, повідомляє "Європейська правда".

Канаані назвав "безпідставними" заяви про те, що іранський офіцер перебував в Україні для навчання російських військ, й додав, що вони робляться "з конкретними політичними мотивами і цілями".

Речник іранського МЗС також заявив, що Тегеран дотримується "принципової позиції" та виступає проти війни, закликає "зупинити конфлікт і вирішити суперечки між Росією та Україною мирним шляхом".

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Хоча Канаані не уточнив, що саме він коментував, раніше цього тижня Офіс генерального прокурора заявив про оголошення підозри іранському бригадному генералу.

За даними слідства, що у вересні 2022 року підозрюваний прибув до тимчасово окупованого Криму на чолі делегації з восьми іранських інструкторів, які навчали росіян використовувати іранські дрони та "брали безпосередню участь" у їхньому запуску по цілях в Україні.

Як відомо, Іран і Росія активно розвивають військову співпрацю після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Водночас на позір іранська сторона заперечує, що надає Москві військову допомогу.

Офіційно Тегеран лише визнав, що постачав Росії невелику партію дронів-камікадзе перед повномасштабним вторгненням. Та ЗМІ неодноразово описували, як саме Москва отримує зброю від Ірану.

За останніми даними, Тегеран готується передати Москві також балістичні ракети.