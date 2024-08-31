У берегов Норвегии умер знаменитый российский белуга-шпион Хвалдимир

Белугу по имени Хвалдимир, которого обнаружили у берегов Норвегии в 2019 году и заподозрили в том, что российские спецслужбы тренировали для шпионажа, нашли мертвым.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

Хвалдимира обнаружили возле Осло-фьорда – фьорда в юго-восточной Норвегии.

Биолог Себастьян Странд, который в последние годы ухаживал за белугой, заявил, что на теле животного не обнаружили следов травм, но его забрали для дальнейшей проверки.

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Фото: NRK

Напомним, в 2019 году возле северной норвежской провинции Финнмарк рыбаки заметили кита-белугу,. За ним ухаживали местные жители и власти. На животном заметили ремни и камеру, которые, как обнаружили норвежские спецслужбы, были установлены для шпионажа.

Считается, что Хвалдимир (это сочетание слова hval, которое на норвежском означает "кит", и имени президента РФ) был частью исследовательской программы РФ по использованию китов для морского шпионажа.

Москва так и не обнародовала никакой официальной реакции на предположение Норвегии о том, что белуга был российским шпионом.

Баренцево море, где находился Хвалдимир, является стратегическим геополитическим районом, где отслеживается движение западных и российских подводных лодок. Он также является воротами к Северному пути, который сокращает морские путешествия между Атлантическим и Тихим океанами.

Кит быстро стал международной знаменитостью и привлек к себе внимание международных СМИ. Все это время биологи размышляли, что делать с белугой, которая долгое время находилась за пределами естественной среды обитания.

В конце июля было решено, что Хвалдимира принудительно переселят из западной Норвегии в фьорд на востоке Финнмарка, чтобы он интегрировался с другими белухами.