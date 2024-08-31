Біля берегів Норвегії помер знаменитий російський білуга-шпигун Хвалдімір

Білугу на ім’я Хвалдімір, якого виявили біля берегів Норвегії у 2019 році й запідозрили в тому, що російські спецслужби тренували для шпигунства, знайшли мертвим.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Хвалдіміра виявили біля Осло-фіорду – фіорду в південно-східній Норвегії.

Біолог Себастьян Странд, який в останні роки доглядав за білугою, заявив, що на тілі тварини не виявили слідів травм, але його забрали для подальшої перевірки.

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Фото: NRK

Нагадаємо, у 2019 році біля північної норвезької провінції Фіннмарк рибалки помітили кита-білугу,. За ним доглядали місцеві жителі й влада. На тварині помітили паски й камеру, які, як виявили норвезькі спецслужби, були встановлені для шпигунства.

Вважається, що Хвалдімір (це поєднання слова hval, яке норвезькою означає "кит", та імені президента РФ) був частиною дослідницької програми РФ із використання китів для морського шпигунства.

Москва так і не оприлюднила жодної офіційної реакції на припущення Норвегії про те, що білуга був російським шпигуном.

Баренцове море, де перебував Хвалдімір, є стратегічним геополітичним районом, де відстежується рух західних і російських підводних човнів. Воно також є воротами до Північного шляху, який скорочує морські подорожі між Атлантичним і Тихим океанами.

Кит швидко став міжнародною знаменитістю і привернув до себе увагу міжнародних ЗМІ. Увесь цей час біологи міркували, що робити з білугою, який тривалий час перебував за межами природного середовища.

Наприкінці липня було вирішено, що Хвалдіміра примусово переселять із західної Норвегії до фіорду на сході Фіннмарку, щоб він інтегрувався з іншими білухами.