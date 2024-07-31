В ЕС прокомментировали убийство лидера ХАМАС в Тегеране

Европейские лидеры еще не отреагировали публично на новость об убийстве в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании, но высокопоставленный чиновник ЕС, который говорил на условиях анонимности, предупредил о рисках эскалации.

Об этом сообщило издание The Guardian, пишет "Европейская правда".

Хотя Израиль не заявлял об убийстве Хании, это событие рассматривается в регионе как демонстрация решимости Тель-Авива уничтожить ХАМАС как военную угрозу, сказал чиновник.

Он также указал на убийство командира "Хезболлы" Фуада Шукура в Бейруте и недавние удары по порту Ходейда в Йемене, где Израиль атаковал объекты хуситов.

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"Все это является четким предупреждением Тегерану и всем его марионеткам на Ближнем Востоке, что Израиль не боится наносить по ним дальнейшие смертоносные удары, если они будут продолжать бросать ему вызов.

Это увеличивает риски очень опасной эскалации, но это также подталкивает мировые государства к активизации усилий по давлению на все стороны конфликта во избежание тотальной войны", – добавил чиновник.

Одного из лидеров палестинской группировки ХАМАС Исмаила Ханию убили 31 июля утром в столице Ирана.

62-летний Гания был многолетним политическим лидером ХАМАС.

Напомним, недавно ЕС наложил санкции на финансистов ХАМАС.