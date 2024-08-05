СМИ: Бундесвер готовится эвакуировать граждан Германии из Ливана

Бундесвер готовится к масштабной операции по эвакуации немецких граждан на Ближнем Востоке.

Об этом стало известно изданию Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Как указано, основанием для проведения эвакуации являются данные разведки, которая предполагает, что Иран на этой неделе нанесет удар по Израилю.

Аналитики почти уверены, что террористическая группировка "Хезболла" также начнет массированную атаку на Израиль с территории Ливана.

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В своих планах военные Германии сосредотачиваются прежде всего на спасении немцев из Ливана. Военно-воздушные силы Германии имеют небольшой парк транспортных самолетов A400M и соответствующие экипажи, которые уже несколько дней находятся в состоянии готовности на случай такой возможности.

Самолеты могут забирать немцев в Бейруте за несколько часов полета, высадить их на острове Кипр и снова направиться в сторону ливанской столицы.

По данным немецкого правительства, в Ливане сейчас могут находиться более 2000 немцев. Однако в МИД Германии предполагают, что это количество может быть больше.

Неофициально сообщается, что Соединенные Штаты ожидают мести Ирана Израилю в связи с убийством одного из лидеров группировки ХАМАС уже в понедельник или во вторник.

США решили отправить в регион авианосную ударную группу, эскадрилью истребителей и дополнительные военные корабли.