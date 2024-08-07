Напарник Харрис принялся атаковать Трампа и Вэнса: Чертовски странные

Губернатор Миннесоты Тим Уолз, которого Камала Харрис выбрала в качестве своего напарника в президентской гонке, выступил с резкой критикой Дональда Трампа и кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Уолз сказал во время выступления перед сторонниками в Филадельфии, его цитирует The Hill.

В частности, описывая тандем Трампа и Вэнса, Уолз использовал слово "странные" (на английском – "weird"), которое стало вирусным в американских соцсетях.

"Я просто должен это сказать. Вы это знаете. Вы это чувствуете. Эти ребята жуткие и, да, чертовски странные. Это то, что вы видите", – сказал Волз под бурные аплодисменты толпы.

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Он добавил, что в случае возвращения Трампа в кресло президента США "он начнет именно с того места, на котором остановился четыре года назад".

"Только на этот раз все будет намного, намного хуже", – сказал Уолз, утверждая, что кандидат от Республиканской партии отменит Закон о доступном медицинском обслуживании, сократит социальное обеспечение и медицинскую помощь и запретит аборты по всей стране.

Также он критиковал и своего оппонента Вэнса, отметив, что тот разделяет "опасную и отсталую повестку дня Трампа для этой страны".

Накануне Камала Харрис объявила, что выбирает своим кандидатом в вице-президенты Тима Уолза.

60-летний Уолз – ветеран Национальной гвардии США, бывший учитель, который начал карьеру в политике в 2006 году как член Палаты представителей. В 2018-м был избран губернатором Миннесоты, занимает эту должность второй срок подряд.

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