Кандидатом в вице-президенты Харрис стал губернатор Миннесоты Тим Уолз

Камала Харрис, выбранная Демократической партией для участия в нынешних президентских выборах, определила своим кандидатом в вице-президенты губернатора штата Миннесота Тима Уолза.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Об избрании Уолза вице-президент США объявила в соцсети Х (Twitter), в день первого предвыборного мероприятия в так называемых ключевых штатах – то есть тех, которые не отдают традиционного предпочтения одной из партий и результаты в которых часто определяют судьбу выборов.

"Как губернатор, тренер, учитель и ветеран, он много сделал для таких семей, как его. Это замечательно, что он в нашей команде", – написала Харрис.

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I am proud to announce that I've asked @Tim_Walz to be my running mate.



As a governor, a coach, a teacher, and a veteran, he's delivered for working families like his.



It's great to have him on the team.



Now let’s get to work. Join us:https://t.co/W4AE2WlMTj – Kamala Harris (@KamalaHarris) August 6, 2024



60-летний Уолз – ветеран Национальной гвардии США, бывший учитель, который начал карьеру в политике в 2006 году как член Палаты представителей. В 2018-м был избран губернатором Миннесоты, занимает эту должность второй срок подряд.

Во время губернаторства Тим Уолз способствовал принятию прогрессивных мер в Миннесоте, в частности бесплатного питания для школьников, борьбе с изменением климата, снижению налогов для среднего класса и увеличению оплачиваемого отпуска.

Его пребывание на посту омрачили не слишком удачные меры во время пандемии COVID-19 в 2020 году, а также насилие, вспыхнувшее после убийства темнокожего Джорджа Флойда работниками полиции.

Считается, что Тим Уолз поможет кампании Харрис апеллировать к так называемым синим воротничкам – рабочему классу, в частности в сельской местности, на который делает упор ее конкурент, республиканец Дональд Трамп.

Камале Харрис пришлось выбирать кандидата в вице-президенты в условиях ограниченного времени после того, как она неожиданно возглавила кампанию демократов после решения президента Джо Байдена не идти на второй срок.

Последние опросы показывают, что вице-президенту США удалось перезагрузить президентскую гонку благодаря поддержке демократов, молодых и темнокожих избирателей, которые становятся более активными и склонными к голосованию, а также женщин, которые уверены, что она будет больше способствовать их интересам.

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