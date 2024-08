Кандидатом в вице-президенты Харрис стал губернатор Миннесоты Тим Уолз

Камала Харрис, выбранная Демократической партией для участия в нынешних президентских выборах, определила своим кандидатом в вице-президенты губернатора штата Миннесота Тима Уолза.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Об избрании Уолза вице-президент США объявила в соцсети Х (Twitter), в день первого предвыборного мероприятия в так называемых ключевых штатах – то есть тех, которые не отдают традиционного предпочтения одной из партий и результаты в которых часто определяют судьбу выборов.

"Как губернатор, тренер, учитель и ветеран, он много сделал для таких семей, как его. Это замечательно, что он в нашей команде", – написала Харрис.

I am proud to announce that I've asked @Tim_Walz to be my running mate.



As a governor, a coach, a teacher, and a veteran, he's delivered for working families like his.



It's great to have him on the team.



Now let’s get to work. Join us:https://t.co/W4AE2WlMTj