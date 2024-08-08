Кулеба обсудил с главой МИД Норвегии расширение инициативы по F-16

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим норвежским коллегой Эспеном Бартом Эйде, во время которого, в частности, речь шла о возможности расширения инициативы по истребителям F-16.

Об этом Кулеба написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

В частности, украинский министр поблагодарил Норвегию за участие в коалиции по предоставлению F-16 Украине.

"Мы обсудили расширение этой инициативы", – добавил он.

Реклама:

Стороны также согласовали следующие шаги по привлечению новых стран к процессу реализации "формулы мира".

Отдельно Кулеба подчеркнул, что ценит усилия Норвегии "по увеличению помощи Украине, а также ее решение сделать дополнительные шаги по укреплению нашей энергетической системы".

Истребители F-16 Украине предоставляют Дания, Нидерланды, Бельгия и Норвегия.

Напомним, 4 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что первые самолеты F-16 уже в Украине, и показал их на тайном аэродроме.

Перед тем западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что шесть истребителей поступили из Нидерландов и еще несколько вскоре прибудут из Дании.