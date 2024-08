Зеленский подтвердил получение Украиной первых F-16

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что первые самолеты F-16 уже в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", заявление об этом опубликовали в официальных соцсетях президента и Воздушных сил.

"F-16 в Украине. Мы обеспечили это", – заявил Владимир Зеленский.

Сообщение сопровождает видео с визита президента на аэродром, где находятся первые истребители, уже брендированные гербом Украины.

"Я горжусь всеми нашими ребятами, которые качественно осваивают эти самолеты и уже начали их использовать для нашего государства. Я благодарю нашу команду за этот результат. Я благодарю всех партнеров, которые действительно действенно помогают с F-16, и первые государства, которые акцептовали наш запрос о предоставлении самолетов – Дания, Нидерланды, Соединенные Штаты, – и все наши партнеры – мы ценим вашу поддержку!", – написал он.

We are now in a new phase of development for the Air Force of the Armed Forces of Ukraine. We have done a lot to transition the Ukrainian Air Force to a new aviation standard – Western combat aviation. From the beginning of this war, we have been talking with our partners about… pic.twitter.com/z21yTU0Hjo