Кулеба обговорив з главою МЗС Норвегії розширення ініціативи щодо F-16

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своїм норвезьким колегою Еспеном Бартом Ейде, під час якої, зокрема, йшлося про можливість розширення ініціативи щодо винищувачів F-16.

Про це Кулеба написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, український міністр подякував Норвегії за участь в коаліції щодо надання F-16 Україні.

"Ми обговорили розширення цієї ініціативи", – додав він.

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Сторони також узгодили наступні кроки щодо залучення нових країн до процесу реалізації "формули миру".

Окремо Кулеба підкреслив, що цінує зусилля Норвегії "щодо збільшення допомоги Україні, а також її рішення зробити додаткові кроки зі зміцнення нашої енергетичної системи".

Винищувачі F-16 Україні надають Данія, Нідерланди, Бельгія та Норвегія.

Нагадаємо, 4 серпня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що перші літаки F-16 вже в Україні, та показав їх на таємному летовищі.

Перед тим західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що шість винищувачів надійшли з Нідерландів, і ще кілька незабаром прибудуть з Данії.