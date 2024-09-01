Разведка Британии: Оккупационные войска РФ ускорили продвижение к Покровску

Разведка Великобритании отмечает, что продвижение российских оккупационных войск в направлении города Покровск Донецкой области ускорилось.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре о войне РФ против Украины за 1 сентября, который публикует Минобороны Великобритании.

Как отметили в ведомстве, за последние семь дней российские сухопутные войска ускорили свое продвижение к Покровску.

В разведке предполагают, что оккупационная армия РФ находится в пределах 10 километров от окраин города.

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"Скорость продвижения, вероятно, замедлится по мере того, как российские сухопутные войска войдут в жилую застройку Покровска", – говорится в обзоре.

В разведке отмечают, что Покровск служит ключевым логистическим узлом для Донецкой области, и если он будет захвачен, это, вероятно, удлинит и изменит существующие украинские линии снабжения.

"Это, вероятно, усложнит для Вооруженных сил Украины возможность быстрого пополнения запасов и маневрирования ресурсами на нескольких ключевых опорных пунктах между Часов Яром и Угледаром", – добавили в ведомстве.

На всех других линиях фронта на востоке и юге Украины оперативный темп боевых действий остается низким, без существенных изменений в территориальном контроле, говорится в обзоре.

В свою очередь эстонская разведка ранее отмечала, что Россия, вероятно, попытается приложить еще большие усилия для достижения успеха на Покровском направлении и в дальнейшем изолировать центральную часть Донецкой области.

А президент Чехии Петр Павел считает, что продвижение российских сил в районе Покровска в Донецкой области не связано с действиями Вооруженных Сил Украины в Курской области.