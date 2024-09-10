Кипр и США подписали оборонное соглашение для преодоления региональных кризисов
Кипр и США подписали рамочное соглашение об оборонном сотрудничестве, которое определяет пути усиления реагирования обеих стран на региональные гуманитарные кризисы и проблемы безопасности, в том числе связанные с изменением климата.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.
Министр обороны Кипра Василис Палмас и помощница министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Волландер приветствовали в понедельник это соглашение как еще одну веху в развитии кипрско-американских связей последних лет.
"Республика Кипр является сильным партнером Соединенных Штатов в Европе и Восточном Средиземноморье и играет ключевую роль на пересечении Европы, Северной Африки и Ближнего Востока", – заявила Волландер после переговоров.
Американская чиновница похвалила Кипр за предоставление убежища американским гражданам, эвакуированным из Судана и Израиля в прошлом году, а также за его ключевую роль в создании морского коридора в Газу.
Палмас заявил, что Кипр будет продолжать развивать "более тесное, сильное и выгодное двустороннее оборонное сотрудничество с Соединенными Штатами".
Согласно совместному заявлению, соглашение также предусматривает совместную работу над противодействием "злонамеренным действиям" и укреплением возможностей кипрских военных для более слаженного взаимодействия с американскими войсками.
Напомним, США и Украина 13 июня подписали 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности, направленное на усиление оборонных возможностей Киева.
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