Байден намекнул на снятие ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия

Президент США Джо Байден намекнул во вторник, что Соединенные Штаты могут снять ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия на территории России.

Об этом сообщает "Голос Америки", пишет "Европейская правда".

Союзники Украины предоставили Киеву дальнобойное оружие, но страны-поставщики наложили ограничения на то, как и когда это оружие может быть использовано.

Отвечая во вторник на вопрос о том, снимут ли США ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия против России, Байден сказал, что его администрация "сейчас работает над этим вопросом".

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Ранее во вторник Государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью Sky News также отметил, что США могут изменить свою позицию относительно разрешения Украине использовать ракеты большой дальности в России.

"Мы никогда не исключаем. Но когда мы разрешаем, мы хотим убедиться, что это делается таким образом, чтобы это способствовало тому, чего пытаются достичь украинцы", – сказал Блинкен.

Агентство Reuters сообщает, что неназванные источники заявили на прошлой неделе, что США работают над соглашением, которое предоставит Украине то, что ей нужно для борьбы с Россией, но достижение согласия по всем вопросам по поставкам оружия займет несколько месяцев.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении во вторник заявил, что "абсолютным приоритетом Украины является справедливый мир, и каждая ракета, каждый беспилотник и все враждебные шаги, каждая попытка сделать эту войну длиннее и жесточе неизбежно получат ответ от мира".

Он сказал, что Украина "обеспечит необходимое единство мира – как бы трудно это ни было".

10 сентября Блинкен сообщил, что Байден 13 сентября встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером: чиновники обсудят разрешение украинским Силам обороны наносить удары вглубь России.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми и государственный секретарь США Энтони Блинкен совместно посетят Киев 11 сентября.