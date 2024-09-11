Эрдоган: Возвращение Крыма Украине – это требование международного права

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины в соответствии с нормами международного права.

Об этом он сказал в своем видеообращении к участникам Крымской платформы, текст которого приводит турецкое государственное агентство Anadolu, сообщает "Европейская правда".

Эрдоган отметил, что аннексия Крыма, против которой выступала Турция с первого дня, еще больше углубила страдания крымских татар, 80 лет назад переживших депортацию.

"Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины остается непоколебимой. Возвращение Крыма в состав Украины – требование международного права", – заявил турецкий президент.

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Он подчеркнул, что обеспечение безопасности и благополучия крымских татар является одним из приоритетов внешней политики Турции.

Эрдоган также подчеркнул, что крымские татары имеют право жить свободной, безопасной и мирной жизнью на своей родине.

"Приятно, что в июне после почти трехлетнего плена освободили заместителя председателя Национальной ассамблеи крымских татар Наримана Джеляла. Мы надеемся на скорейшее освобождение всех крымских татар, в том числе братьев Асана и Азиза Ахтемовых", – сказал Эрдоган.

Он выразил надежду, что война в Украине завершится справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

11 сентября в Киеве проходит саммит Крымской платформы.

На него прибыли, в частности, премьер Латвии и президент Литвы, премьер-министр Хорватии и спикер Сената Чехии, госсекретарь США и глава МИД Великобритании, а также спикер парламента Молдовы.