В Киев прибыли президент Литвы и премьер Латвии

В среду в Киев с визитами прибыли президент Литвы Гитанас Науседа и глава правительства Латвии Эвика Силиня.

Об этом руководители балтийских государств сообщили в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Науседа сообщил, что во время визита встретится с президентом Владимиром Зеленским. Военная и экономическая поддержка для Украины имеет решающее значение для защиты ее суверенитета и территориальной целостности, добавил он.

Just arrived in Kyiv. Good to return and meet my dear friend @ZelenskyyUa in solidarity with Ukraine.



Bringing military and economic support for 🇺🇦 is crucial to defend its sovereignity and territorial integrity. pic.twitter.com/G0Ajwo4bBv

Реклама: