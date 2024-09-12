Парламент Болгарии продлил срок переговоров о продаже Украине ядерных реакторов

Парламент Болгарии решил продлить на полгода срок, предоставленный правительству для проведения переговоров о продаже Украине двух ядерных реакторов российского производства и сопутствующего оборудования.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Euractiv.

Власти Болгарии получили реакторы от российского "Атомстройэкспорта" более шести лет назад, но они ей не понадобились, поскольку страна отказалась от строительства атомной электростанции "Белене". Сейчас реакторы хранятся возле Белене в ожидании продажи.

Болгария ведет переговоры о продаже оборудования с Украиной уже почти два года, причем парламент обязал правительство заключить сделку по цене не менее 600 млн евро. Столько же Болгарская национальная электроэнергетическая компания заплатила российскому "Атомстройэкспорту".

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Ранее в этом году Европейская комиссия признала, что потенциальная сделка по продаже реакторов может быть профинансирована за счет средств, выделенных ЕС на помощь Украине.

Соглашение между Болгарией и Украиной является уникальным, поскольку только у Болгарии есть два ненужных ей российских реактора, а Украина – единственная страна, которая может получить от них выгоду. Эксперты украинского оператора АЭС "Энергоатом" приехали в Болгарию, чтобы осмотреть оборудование АЭС "Белене".

Украина планирует начать строительство четырех новых ядерных блоков на Хмельницкой АЭС. Два из них планируют построить с использованием российского оборудования, которое Украина хочет импортировать из Болгарии. На двух других будет использована американская технология компании Westinghouse.

В прошлом году Болгария решила продолжить развитие своей действующей АЭС "Козлодуй" с ядерными реакторами американской компании Westinghouse.

О том, что Украина близка к заключению соглашения с Болгарией о покупке двух ядерных реакторов, сообщалось еще в июле прошлого года.