Спецслужбы Чехии: РФ пытается восстановить влияние своей агентуры в стране

Спецслужбы Чехии продолжают считать Россию самой большой угрозой для безопасности страны и отмечают, что Москва пытается восстановить влияние своей агентуры, которую "проредило" масштабное изгнание сотрудников российского посольства в Праге.

Как сообщает ČTK, пишет "Европейская правда", об этом говорится в годовом докладе Службы безопасности информации (BIS).

Контрразведка Чехии в течение года больше всего фокусировалась на злонамеренной деятельности России, а также киберугрозах и угрозах, связанных с современными технологиями. Усилили внимание и к деятельности Китая.

"Попытки России с намерением перекроить геополитическую карту мира и создать "новый мировой порядок" сейчас являются самой большой угрозой и самым большим вызовом для мирового сообщества", – отметил в докладе директор BIS Михал Куделка.

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В нем добавляют, что Россия представляет угрозу не только из-за войны в Украине, но и из-за ее усилий по углублению конфликтов в обществах стран Запада, распространению дезинформации, диверсионной деятельности, что продолжит оставаться серьезным вызовов безопасности в обозримом будущем.

Контрразведка отметила, что Россия пытается восстановить влияние своей агентуры в Чехии под дипломатическим прикрытием после изгнания многих сотрудников и дипломатов российского посольства в Праге в 2021-2022 годах. Поэтому РФ чаще осуществляла шпионские операции и операции влияния или напрямую с территории РФ, или с территории дружественных или нейтральных стран.

Для этого используют как долгосрочную дипломатическую аккредитацию, так и краткосрочные визы. Повысился и риск того, что чехов, которые с какой-то целью поедут в Россию, попытаются вербовать российские спецслужбы для шпионажа против Чехии. Риск приезда в Чехию завербованных россиянами сообщников или спецслужащих под прикрытием оценивают как высокий.

Для вербовки новых агентов россияне прежде всего используют мессенджер Telegram.

В докладе также отметили активизацию в 2023 году кибератак, за которыми, вероятно, стоит Россия, по сравнению с 2022 годом. Очень часто использовались фишинговые письма, в частности замаскированные под дипломатическую переписку: злоумышленники атаковали такими письмами чешский МИД, а также рассылали подобные письма от имени якобы МИД Чехии, в том числе в другие страны.

Также фиксировали попытки проникновения в системы чешской железнодорожной инфраструктуры, частично успешные.

Кроме того, отмечались многочисленные попытки подозрительных компаний законтрактовать у чешских производителей товары, которые могут использоваться в оборонной промышленности, в частности запчасти к летательным аппаратам.

В начале 2023 года зафиксировали подтвержденные случаи обхода санкций в результате таких сделок: контрагенты заказали доставку якобы в Кыргызстан, но после остановки в Турции груз перенаправили сразу в Россию.

В контрразведке признали, что масштабы санкций требуют большого внимания контролирующих органов и отслеживание потенциального обхода санкций представляет собой вызов.

Напомним, в Польше разоблачили сеть российских и белорусских диверсантов, планировавших "кибервойну". В Германии арестовали трех мужчин, которые вероятно шпионили за экс-разведчиком из Украины.

Полиция безопасности Швеции объявила о росте угрозы российских диверсий на территории страны, а компании ОПК уже зафиксировали ряд подозрительных случаев.