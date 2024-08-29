Спецслужбы Швеции считают, что риск российских диверсий в стране растет

Полиция безопасности Швеции объявила о росте угрозы российских диверсий на территории страны, а компании ОПК уже зафиксировали ряд подозрительных случаев.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Представитель Полиции безопасности Säpo Карл Мелин отметил, что спецслужба уже некоторое время наблюдает нарастающую угрозу российских действий против западных стран, включая Швецию, что может варьироваться от операций влияния до диверсий.

Сферой наибольшего риска считают оборонно-промышленный комплекс, учитывая существенную военную поддержку, которую Швеция предоставляет Украине.

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В ассоциации компаний оборонного сектора Försvarsföretagen отметили, что несколько их членов уже сталкивались с подозрительными инцидентами.

"Были инциденты, когда люди физически пытались попасть на объекты компаний, были и случаи с дронами, которые пытались отслеживать деятельность и логистику до и с объектов", – отметил генеральный секретарь организации Роберт Лимммергаард.

По его словам, производители уже обратились к правительству по этому поводу, предлагая свое видение противодействия.

"Речь идет о субъектах, которые хотят навредить Швеции и нашей поддержке Украины. Не имеет значения, идет ли речь об официальных структурах или компаниях – бить будут по самому слабому звену. Мы видим, что угрозы возросли, и что Россия, а также Китай и Иран "понизили порог" своих действий", – сказал он.

Также неофициально сообщалось, что разведки семи стран ЕС предупредили о риске российских диверсий на энергообъектах Норвегии.

В Норвегии предупредили, что российская разведка может вербовать норвежских преступников в своих интересах для совершения диверсий.