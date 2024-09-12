Венгры в 2024 году стали менее открытыми к расширению ЕС по сравнению с прошлым годом и особенно скептическими в вопросе членства Украины.

Об этом свидетельствует опрос аналитического центра Policy Solutions, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

В прошлом году большинство респондентов поддерживали вступление нескольких стран-кандидатов, но в 2024 году только 45% опрошенных были положительно настроены относительно Черногории – страны с наибольшей поддержкой.

Среди стран-кандидатов венгры меньше всего поддерживают присоединение Украины. Год назад подавляющее большинство венгров выступали против вступления Украины в ЕС, в этом году же аж шесть из десяти венгров – 61% – отвергают членство Украины.

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Вступление Украины в ЕС наиболее популярно среди избирателей оппозиционной партии "Тиса": 34% за и 53% против. Избиратели этой партии больше всего хотели бы видеть среди членов ЕС Черногорию (50%), тогда как избиратели партии Виктора Орбана "Фидес" хотели бы видеть присоединение Турции.

Опрос показывает, что большинство венгров устали от дебатов между ЕС и правительством, причем две трети респондентов считают, что правительство должно выполнить все промежуточные показатели, установленные для выделения финансовых ресурсов.

Эта цифра не изменилась с прошлого года. В то время как 40% проправительственных избирателей отвергают идею уступчивости страны перед Европейской комиссией, 54% говорят, что правительству следует уступить, чтобы получить средства ЕС.

Летний опрос Policy Solutions показал, что венгры видят в Украине большую угрозу, чем в России.

Как ранее сообщала "ЕП", вопрос о том, должен ли Европейский Союз помогать Украине, раскалывает венгерское общество.