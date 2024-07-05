Венгры видят в Украине большую угрозу, чем в России

Население Венгрии считает, что Украина представляет для них большую угрозу, чем Россия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствует опрос аналитического центра Policy Solutions, о результатах которого сообщило венгерское независимое издание Telex.

Согласно опросу, который был проведен весной, венгры считают наибольшей угрозой Украину (51%). За ней следуют Россия (46%), Китай (34%) и США (34%).

Это существенное изменение по сравнению с данными прошлого года: в 2023 году венгры все еще считали Россию самой большой угрозой – на 12 процентных пунктов больше, чем Украину.

Реклама:

По словам исследователей, среди венгерского населения больше всего за последний год ухудшилось восприятие Украины среди других государств. Это касается всех респондентов, независимо от их политической принадлежности.

По мнению четверти венгров (27%), в интересах Венгрии было бы сближение с Россией и отход от Евросоюза. В то же время относительное большинство венгерского общества (43%) все еще отвергает более тесное сотрудничество с россиянами.

По сравнению с исследованием 2023 года, среди венгров ухудшилось отношение к украинским беженцам. Сейчас только 17% респондентов чувствовали бы себя хорошо, если бы по соседству поселились украинские беженцы, тогда как каждый второй респондент (49%) чувствовал бы по этому поводу плохо,

Как ранее сообщала "ЕП", вопрос о том, должен ли Европейский Союз помогать Украине, раскалывает венгерское общество.

Между тем, по данным СМИ, глава венгерского правительства Виктор Орбан 5 июля, всего через несколько дней после посещения Киева, собрался с визитом в Москву.