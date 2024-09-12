В Финляндии опровергли претензии России, что ее атаковали дронами с финской территории

Финляндия официально опровергла распространяемую российскими СМИ информацию о том, что с финской территории запускали беспилотники, которые атаковали Мурманскую область России.

Такой комментарий Генеральный штаб Сил обороны Финляндии предоставил вещателю Yle, передает "Европейская правда".

Во вторник губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о попытке нанести удар по региону с помощью трех беспилотников.

Впоследствии в различных российских Telegram-каналах начали распространять необоснованные утверждения о том, что украинские беспилотники были запущены с территории Финляндии. Их подхватили российская правительственная "Российская газета" и подконтрольный Кремлю телеканал НТВ.

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Генеральный штаб Сил обороны Финляндии сообщил Yle, что обвинения не соответствуют действительности.

"Территория Финляндии не использовалась и не будет использоваться для вероятных действий против России", – говорится в его комментарии.

Там добавили, что Финляндия и ее союзники следят за ситуацией и не будут комментировать ситуацию дополнительно.

"Следует отметить, что это случай возможного российского информационного вмешательства, и сделанные обвинения следует рассматривать критически", – отметил финский Генштаб.

В июле после удара по российскому аэродрому "Оленья" в Мурманской области, что менее чем в 200 километрах от границы с Финляндией, финский президент Александр Стубб призвал привыкать, что война может приблизиться к его стране.