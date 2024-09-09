Финляндия считает, что сейчас Россия не угрожает стране

Сейчас Россия не представляет для Финляндии непосредственной военной угрозы, однако беспокойство вызывает то, что страна не имеет представления о намерениях РФ.

Об этом заявил командующий Оборонительных сил Финляндии Янне Яаккола, его слова цитирует Yle, передает "Европейская правда".

Как отметили журналисты вещателя, беспокойство финнов по поводу расширения войны в Украине в последние месяцы немного утихло.

Однако, по словам Яаккола, расширение военного конфликта в Европе нельзя исключать.

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Он отметил, что у России мало или совсем нет сдерживающих факторов для использования военной силы и широкомасштабного влияния. В то же время он считает, что сейчас страна-агрессор не представляет для Финляндии непосредственной военной угрозы.

Беспокойство, по его словам, вызывает то, что у Финляндии сейчас нет четкого представления о намерениях России.

Также он акцентировал, что полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года "стало шоком, который запустил самые значительные изменения в нашей национальной обороне со времен Второй мировой войны", заявил командующий Оборонных сил.

"Финнов не пришлось будить. Мы присоединились к НАТО в самый подходящий момент", – добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что в Финляндии будет базироваться штаб сухопутных войск НАТО.

Кроме того, Финляндия начала хранить часть своих военных запасов на территории Норвегии и планирует такое же сотрудничество со Швецией.

21 августа стало известно, что Финляндия ведет переговоры с несколькими странами-членами Североатлантического альянса о развертывании их войск на финской территории.