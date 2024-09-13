Финляндия выделяет 25-й пакет военной помощи для Украины на 118 млн евро

Финляндия сообщила о выделении 25-го пакета военной помощи для Украины, ориентировочная стоимость которого составляет 118 млн евро.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Финляндии, пишет "Европейская правда".

13 сентября президент Финляндии Александр Стубб одобрил предложение правительства по 25-му пакету военной помощи для Украины.

Замещение вооружения, вошедшего в пакет, будет стоить Хельсинки около 118 млн евро. Общая стоимость переданной Украине военной помощи вместе с ним достигла 2,3 млрд евро.

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"Ситуация в Украине и дальше остается сложной. Финляндия, как и обещала, продолжит оказывать помощь. Мы посылаем сигнал другим партнерским странам, что останавливаться нельзя", – прокомментировал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Как и в предыдущие разы, Финляндия из соображений безопасности не раскрывает никаких деталей о содержании пакета и ориентировочных сроках поставки.

Отмечают, что его формировали с учетом запросов Украины и имеющихся у финской армии ресурсов.

Также в Финляндии собирают пожертвования на энергооборудование, чтобы помочь Украине пройти зиму.

Напомним, на днях финской армии пришлось опровергать обвинения российской стороны о том, что дроны, которые атаковали объекты в Мурманской области РФ, якобы запустили с финской территории.