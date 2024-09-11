В Финляндии собирают пожертвования на энергооборудование, чтобы помочь Украине пережить зиму

Конфедерация финской промышленности начала сбор пожертвований на энергетическое оборудование и технику для помощи Украине.

Об этом говорится на сайте конфедерации, передает "Европейская правда".

Как отметили в заявлении, вопросами сбора, организации доставки пожертвований в Украину и транспортных расходов во время кампании занимается Министерство внутренних дел страны.

Председатель Конфедерации финской промышленности Петри Вуорио заявил, что кроме энергетической инфраструктуры, необходима также срочная помощь в реконструкции, в частности, в ремонте больниц, школ и цифровой инфраструктуры, а также в ликвидации ущерба окружающей среде.

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"Финляндия организуется, чтобы иметь возможность удовлетворить эти потребности. Укрепление финансовых решений является важным практическим шагом в этом направлении", – сказал он.

Кампания направлена на то, чтобы помочь украинцам пережить предстоящую зиму, поддержав производства энергии и работу электросетей.

Последний раз такая акция проводилась почти два года назад из-за отключения электроэнергии по всей Украине. Тогда Финляндия и финские компании были крупнейшим донором энергетического оборудования во всем ЕС, сообщается на сайте конфедерации.

Как известно, Конфедерация финской промышленности (ЭК) активно поддерживает планирование национальной программы восстановления Финляндии в Украине. Совместно с Министерством иностранных дел EK проводит форум восстановления Украины, который объединяет финские компании, власть и спонсоров.

Как известно, 11 сентября глава правительства Денис Шмыгаль после встречи с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми поблагодарил Лондон за выделение 30 млн фунтов на поддержку украинской энергетики.

А в Еврокомиссии заявили, что работают над увеличением максимального объема поставок электроэнергии в Украину перед приближением зимы.

На днях Европейская комиссия анонсировала выделение дополнительных 40 млн евро Украине на фоне непрекращающихся российских атак на энергетическую инфраструктуру.

А правительство Швеции в четверг, 5 сентября, приняло решение направить почти 44 млн евро на поддержку тепло– и энергоснабжения в Украине.