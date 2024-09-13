Практическая подготовка украинцев на F-16 в Румынии может начаться до конца года

Первая группа украинских пилотов начала теоретическое обучение на истребителях F-16 в Румынии, а к практическим занятиям может перейти в ближайшие несколько месяцев.

Это агентству AFP официально подтвердил представитель румынского Министерства обороны Константин Спыну, передает "Европейская правда".

По его словам, в Румынию прибыла группа из четырех украинских пилотов, которые начали "теоретическую подготовку" в учебном центре на авиабазе в Фетешти.

Представитель Минобороны Румынии добавил, что практическая подготовка пилотов из Украины может начаться "ближе к концу года", не уточнив подробностей.

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Всего в румынской армии – 26 самолетов F-16, из которых 17 были приобретены в Португалии и девять – в Норвегии. Норвегия должна поставить Румынии еще 23 самолета до конца 2025 года.

Министр обороны Украины Рустем Умеров накануне первым сообщил о начале обучения украинских летчиков на F-16 в Румынии после разговора с румынским визави Анджелом Тылваром.

СМИ писали, что летчики из Украины будут пилотировать учебные F-16, предоставленные Румынии Нидерландами. Это должно снять беспокойство из-за угроз России уничтожать самолеты НАТО, которые полетят в Украину.