Практическая подготовка украинцев на F-16 в Румынии может начаться до конца года
Первая группа украинских пилотов начала теоретическое обучение на истребителях F-16 в Румынии, а к практическим занятиям может перейти в ближайшие несколько месяцев.
Это агентству AFP официально подтвердил представитель румынского Министерства обороны Константин Спыну, передает "Европейская правда".
По его словам, в Румынию прибыла группа из четырех украинских пилотов, которые начали "теоретическую подготовку" в учебном центре на авиабазе в Фетешти.
Представитель Минобороны Румынии добавил, что практическая подготовка пилотов из Украины может начаться "ближе к концу года", не уточнив подробностей.
Всего в румынской армии – 26 самолетов F-16, из которых 17 были приобретены в Португалии и девять – в Норвегии. Норвегия должна поставить Румынии еще 23 самолета до конца 2025 года.
Министр обороны Украины Рустем Умеров накануне первым сообщил о начале обучения украинских летчиков на F-16 в Румынии после разговора с румынским визави Анджелом Тылваром.
СМИ писали, что летчики из Украины будут пилотировать учебные F-16, предоставленные Румынии Нидерландами. Это должно снять беспокойство из-за угроз России уничтожать самолеты НАТО, которые полетят в Украину.