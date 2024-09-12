Умеров поговорил с румынским коллегой: Украинцы уже учатся на F-16 в Румынии

Министр обороны Рустем Умеров в четверг, 12 сентября, провел телефонный разговор с главой румынского Министерства национальной обороны Анджелом Тилваром и заявил о начале обучения украинских пилотов на F-16 в Румынии.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Умеров написал в Facebook.

По словам Умерова, ключевой темой разговора с румынским коллегой было "усиление защиты украинского неба от российских ракет и дронов".

"Вскоре Украина получит от румынских партнеров новую систему противовоздушной обороны Patriot. F-16 в украинском небе тоже станет больше: группа наших пилотов уже проходит подготовку в Румынии", – добавил он.

Реклама:

Министр также анонсировал визит в Румынию.

В свою очередь в румынском Минобороны отметили, что Тилвар "самым решительным образом" осудил неспровоцированную и незаконную российскую агрессию против украинского народа, в частности нападения на украинское население и гражданскую инфраструктуру.

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, военную поддержку со стороны Румынии, в частности подготовку украинских пилотов на F-16.

Напомним, в ноябре 2023 года на военно-воздушной базе Фетешти в Румынии открылся Европейский учебный центр F-16. В июле там прошли обучение первые румынские пилоты.

До сих пор об обучении украинцев в этом центре не сообщалось – более того, еще в прошлом месяце Румыния официально опровергала, что такое обучение происходит.