На улицах Италии заметили сотни пророссийских плакатов

Этим летом на улицах итальянских городов появились сотни плакатов с лозунгом: "Россия нам не враг" и изображением рукопожатия в цветах итальянского и российского флагов.

Об этом говорится в публикации CNN, сообщает "Европейская правда".

На некоторых плакатах также есть надпись: "Хватит денег на оружие для Украины и Израиля. Мы хотим мира. Мы отвергаем войну".

Barbie Nadeau/CNN

Ответственность за размещение плакатов взяла на себя группа Sovranita Popolare.

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По ее словам, плакаты, которые впервые появились на севере Италии в июне, а затем их заметили в Вероне, Модене, Парме, Пизе и нескольких городах южной области Калабрия, оплатили ассоциации, которые были созданы в знак протеста против закрытия магазинов в стране.

На ситуацию отреагировало посольство Украины в Риме: "Мы глубоко обеспокоены дерзостью российской пропаганды в Вечном городе", – говорится в сообщении посольства в социальной сети X (Twitter).

Как отмечает телеканал, официальная реакция на плакаты была разной в разных регионах. Кое-где плакаты были сняты местными властями, в то время как в других местах им разрешили остаться до истечения срока оплаты.

В Риме мэрия была недовольна плакатами, поскольку на них было изображено как название города, так и его официальный символ. В своем распоряжении она приказала местной полиции и рекламной компании, которая владеет билбордами в Риме, снять все плакаты.

В свою очередь группа Sovranita Popolare накануне опубликовала статью, в которой взяла на себя ответственность за кампанию и процитировала статью 11 итальянской конституции, в которой говорится, что "Италия отвергает войну как инструмент агрессии против свободы других народов и как средство решения международных споров".

Группа утверждает, что с момента вторжения России в Украину "политики, лидеры, партии, правительство, поддерживаемые союзнической и общей прессой, медленно, обращаясь к итальянским гражданам, нагнетают страх, что враг близок к вторжению в Европу".

"В течение двух лет итальянские поджигатели войны разжигали русофобию, чувство ненависти к русскому народу, культуре и искусству", – заявили в Sovranita Popolare.

Итальянское законодательство не требует, чтобы содержание плакатов утверждали города или регионы, но компании, владеющие рекламными площадями, должны соблюдать правила, запрещающие поддержку фашизма или других крайних взглядов, сообщил CNN представитель главного органа Италии по управлению средствами массовой информации.

Напомним, в начале сентября правительство Италии заподозрили в разногласиях по Украине после публикации различных заявлений.

О том, что происходит в Италии и почему итальянцы теряют интерес к Украине, а поддержка нашего государства спадает, читайте в статье Наказание за Курск: как Италия превращается в проблему Украины и при чем здесь репортаж о ВСУ.