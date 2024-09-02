Правительство Италии заподозрили в разногласиях по Украине после публикации различных заявлений

В итальянском правительстве возникла неопределенность относительно позиции по Украине после долгожданного саммита лидеров трех правящих партий Италии, призванного сигнализировать о согласовании позиции тройки накануне начала работы парламента после летних каникул.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

После встречи премьер-министра Мелони ("Братья Италии"), вице-премьер-министра Маттео Сальвини ("Лига") и вице-премьер-министра Антонио Таяни ("Вперед, Италия") было обнародовано совместное заявление в двух разных версиях.

В версии "Братьев Италии" говорится о "общей позиции правительства относительно войны в Украине", тогда как в версии партии "Лига" Сальвини говорится о "поддержке Киева, но оппозиции к любому военному вмешательству за пределами границ Украины".

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Версия заявления "Лиги" была быстро удалена через 15 минут, а партия извинилась, объяснив ошибку поспешностью.

"Текст, присланный по ошибке, но немедленно исправленный, был изменен в полном согласии со всеми другими лидерами чисто по стилистическим соображениям, а не по содержанию. Это была простая ошибка. У большинства нет никаких проблем", – заявил Сальвини несколько часов спустя.

"Большинство едино в отношении внешней политики, как было официально подтверждено даже после саммита правоцентристов. И не будет никаких парламентских инициатив, которые бы противоречили этому, как это предлагают сегодня некоторые левые СМИ, что мы категорически отвергаем", – говорится в воскресном заявлении „Лиги".

В заявлении продолжается: "Позиция правительства в отношении Украины является четкой" после инцидента, который начался с самой „Лигой" за два дня до этого".

"Никто не верит, что это была просто ошибка; это создает проблему, потому что портит атмосферу", – сказал Сальвини, как сообщает ANSA.

Оппозиция быстро ухватилась за этот инцидент, поставив под сомнение версию "Лиги" о произошедшем.

"Это свидетельствует о том, что "Лига" шантажирует правительство в отношении Украины", – заявила депутат от Демократической партии Лия Квартапелле.

Энрико Борги, депутат от "Italia Viva", предложил более широкий анализ.

"Это далеко не просто "стилистический выбор", Сальвини. Разница между тем, чтобы оставить этот отрывок в заявлении или удалить его, подобна разнице между тем, чтобы стоять на позициях Орбана или на позициях Европейского Союза, Соединенных Штатов и Соединенного Королевства", – сказал он.

Напомним, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Украине нельзя использовать итальянское оружие для ударов по территории России.

О том, что происходит в Италии и почему итальянцы теряют интерес к Украине, а поддержка нашего государства спадает, читайте в статье Наказание за Курск: как Италия превращается в проблему Украины и при чем здесь репортаж о ВСУ.