Дания анонсировала поставку второй партии своих F-16 в Украину
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что Украина до конца 2024 года получит еще одну партию датских истребителей F-16.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью информагентству Ritzau.
Как напоминается, в начале августа глава Минобороны Дании подтвердил, что Украина получила первую партию датских F-16.
"Во второй половине 2024 года Дания предоставит следующую партию истребителей F-16", – сказал он.
Как и в случае с первой поставкой, ни количества истребителей, ни даты их передачи Украине объявляться не будут.
"Это делается из соображений оперативной безопасности", – подчеркнул Поульсен.
Дания взяла на себя обязательства поставить в общей сложности 19 самолетов F-16.
Она совместно с Нидерландами возглавила международную "коалицию истребителей", в рамках которой украинские специалисты осваивают F-16.
СМИ ранее писали, что Украина ожидает получить 20 таких истребителей до конца года.