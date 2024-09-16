Данія анонсувала поставку другої партії своїх F-16 в Україну

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що Україна до кінця 2024 року отримає ще одну партію данських винищувачів F-16.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю інформагентству Ritzau.

Як нагадується, на початку серпня глава Міноборони Данії підтвердив, що Україна отримала першу партію данських F-16.

"У другій половині 2024 року Данія надасть наступну партію винищувачів F-16", – сказав він.

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Як і у випадку з першою поставкою, ані кількості винищувачів, ані дати їхнього передання Україні оголошуватись не будуть.

"Це робиться з міркувань оперативної безпеки", – підкреслив Поульсен.

Данія взяла на себе зобов'язання поставити загалом 19 літаків F-16.

Вона спільно з Нідерландами очолила міжнародну "коаліцію винищувачів", у межах якої українські фахівці опановують F-16.

ЗМІ раніше писали, що Україна очікує отримати 20 таких винищувачів до кінця року.