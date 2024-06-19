Пентагон: США сосредоточены на работе с коалицией самолетов для Украины

В Министерстве обороны Соединенных Штатов заявили, что Вашингтон продолжает работать над подготовкой украинских пилотов на истребителях F-16.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Представителя министерства спросили об ожиданиях США и союзников по поводу того, сколько украинских пилотов подготовят к полетам на F-16 этим летом.

"На самом деле это вопрос, на который лучше ответить Украине. Именно они должны говорить об управлении пилотами с точки зрения общей численности своих самолетов, кадров и ожиданий относительно того, как они собираются выполнять эту программу", – заявил он.

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По его словам, существует возможность проведения дополнительных тренировок в других местах, которые готовят в Европе.

"Мы сосредоточены на работе с коалицией военно-воздушных сил над определением требований (Украины), а затем на выполнении этих требований. И как вы знаете, учения проводятся как в Аризоне, так и в Дании", – отметил Райдер.

Ранее народный депутат Александра Устинова, возглавляющая парламентскую комиссию по вопросам мониторинга поставок оружия, заявила, что США умышленно затягивают с обучением украинских пилотов на F-16.

Перед этим в интервью "ЕвроПравде" глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен рассказала, что истребители F-16 будут поступать в Украину постепенно, и немедленного эффекта от передачи самолетов на фронте не будет.

Президент Владимир Зеленский заявил 16 июня, что датские F-16 поступят в Украину в ближайшее время.